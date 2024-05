Himanta Biswa Sarma: मोदी कब लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ? असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताई तारीख

एएनआई, नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि बीजेपी सरकार 10 जून को शपथ लेगी। इसके बाद 11 जून को हमें पांडियन को वापस तमिलनाडु भेजना है। ओडिशा के पटकुरा में आखिरी दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार करते हुए हिमंत बिस्वा सरमा ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की है।

