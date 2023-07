'पश्चिम बंगाल में हिंसा के डर से 133 लोगों ने असम में ली शरण' सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का दावा

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। पश्चिम बंगाल में पंयाचत चुनाव की तारीख के एलान के बाद से ही हिंसा देखने को मिली। मतदान के दिन 8 जुलाई को भी कई जिलों में हिंसा की घटनाएं हुई। इस दौरान कई लोगों की मौत हो गई। बंगाल में हुई हिंसा के कारण कई लोगों में डर का माहौल है। इसी डर के कारण कई लोग पड़ोसी राज्य असम में शरण लेने के लिए मजबूर हुए हैं। असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने ऐसा दावा किया है।

हिमंत ने कहा, 'पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा के कारण 133 लोगों ने अपनी जान के डर से असम के धुबरी जिले में शरण मांगी।' उन्होंने आगे कहा कि शरण मांगने वाले लोगों को हमने एक राहत शिविर में आश्रय के साथ-साथ भोजन भी उपलब्ध कराया है। साथ ही उन्हें चिकित्सा की सहायता भी दी।

Yesterday, 133 individuals who feared for their lives due to violence in the panchayat election in West Bengal sought refuge in Dhubri District of Assam. We have provided them with shelter in a relief camp, as well as food and medical assistance.