'सुबह दुकान खुली, नकली जलेबियां निकल रही थी', हरियाणा में BJP की वापसी पर अनिल विज का हुड्डा पर तंज

वहीं, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कहा कि सुबह कांग्रेस के वही नेता खुशियां मना रहे थे, जो चाहते थे कि हुड्डा हारे।

#WATCH | Ambala | On Haryana Assembly election result trends, BJP leader Anil Vija says, "We can see the people of Haryana teaching a lesson to Congress. In the morning, they (Congress) opened their 'Jhooth ki dukaan'...Within Congress, there are people who want Hooda to lose,… pic.twitter.com/vB0Wejm2ge