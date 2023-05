'सचिवालय के उद्घाटन में मुझे बुलाया तक नहीं गया' तेलंगाना की राज्यपाल ने दिखाया विपक्ष को आईना

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। देश में नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर रार मची हुई है। पीएम मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। कई विपक्षी दलों ने पीएम मोदी द्वारा संसद भवन के उद्घाटन पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी दल नियमों की दुहाई देकर इसे राष्ट्रपति का अपमान बता रहे हैं।

वहीं, अब तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने अहम बयान दिया है। चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने कहा कि तेलंगाना सचिवालय भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में निमंत्रण तक नहीं दिया गया था।

#WATCH | #NewParliamentBuilding | Chennai, Tamil Nadu | Telangana Governor & Puducherry Lt Governor Tamilisai Soundarajan says, "Very Recently Telangana Secretariat was built magnificently, it was inaugurated by CM. Everyone questioned whether the Governor was invited. (They… pic.twitter.com/HBUWfyKZ0X