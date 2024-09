बेंगलुरु में रवनीत सिंह बिट्टू पर FIR दर्ज, राहुल के खिलाफ विवादित बयान देने पर कांग्रेस ने की शिकायत

एएनआई, बेंगलुरु। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बयान देने के लिए कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार कांग्रेस नेताओं ने बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में रवनीत बिट्टु के खिलाफ शिकायत की है।

FIR registered against Union Minister Ravneet Singh Bittu at High Grounds Police Station in Bengaluru, on the complaint filed by Congress leaders for his statement against LoP in Lok Sabha Rahul Gandhi.



(File photo) pic.twitter.com/s2GzWU7PjF