Live: कर्नाटक में DK होंगे बॉस या सिद्धारमैया 'सिद्ध' करेंगे ताकत? राहुल की मौजूदगी में खरगे के आवास पर मंथन

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। कर्नाटक में मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करने में कांग्रेस के लिए मुश्किलें सामने आ रही हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए लगभग तीन दिन हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान अभी भी सीएम के नाम का एलान नहीं कर सका है। सीएम के नाम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर बैठक हो रही है। बता दें कि पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को सौंप दी है, जिसके बाद ये बैठक बुलाई गई है।

कर्नाटक के अगले सीएम का मसला दिल्ली में सुलझाया जा रहा है। खरगे के आवास पर हो रही बैठक में पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद हैं। बैठक में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा कर्नाटक में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक भी खरगे के घर पहुंच चुके हैं। डीके शिवकुमार आज ही कर्नाटक से दिल्ली आए, जबकि सिद्धारमैया सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी आए थे।

Delhi | Amid talks in Congress to decide Karnataka CM, Congress leader Rahul Gandhi arrives at the residence of party president Mallikarjun Kharge. pic.twitter.com/XychvLL1eg