नई द‍िल्‍ली, एएनआई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर संशय बरकरार है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्‍यक्ष डीके शि‍वकुमार सीएम पद के मुख्‍य दावेदार माने जा रहे हैं। शिवकुमार राजधानी द‍िल्‍ली में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने की अटकलों पर उन्होंने जवाब दिया है।

दिल्ली में अपने भाई डीके सुरेश के आवास से निकलते हुए डीके शिवकुमार ने कहा, ''मैं सभी नेताओं से मुलाकात करूंगा। पहले मुझे कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात करनी है।'' उन्‍होंने आगे कहा, ''कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ये बकवास है। मेरी पार्टी मेरी मां है। हमारे सभी विधायक साथ हैं।

"If any channel is reporting that I am resigning from the post, I will file a defamation case against them...Some of them are reporting that I will resign...My mother is my party, I built this party. My high command, my MLA, my party are there - 135," says…