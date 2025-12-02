मेन्यू में नाटी चिकन, चेहरे पर मुस्कान, मगर रुख बरकरार... दूसरी बार नाश्ते पर मिले डीके-सिद्दरमैया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक में जारी खींचतान के बीच सीएम सिद्दरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच मंगलवार को दूसरी बार नाश्ते पर मुलाकात हुई। दोनों के बीच पहली मुलाकात में इडली-सांभर और उपमा परोसा गया था, लेकिन इस बार मेन्यू में नाटी चिकन और इडली था।

इस ब्रेकफास्ट मुलाकात में कुनिगल विधायक रंगनाथ और शिवकुमार के भाई और पूर्व सांसद डीके सुरेश भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद डीके शिवकुमार ने कहा कि हम राज्य में अच्छा शासन जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आलाकमान हुआ था सख्त कर्नाटक कांग्रेस में अंदरूनी कलह कोई एक-दो दिन पुरानी बात नहीं है। डीके शिवकुमार के समर्थक लगातार ये आरोप लगाते हैं कि दोनों नेताओं के बीच ढाई-ढाई साल का पावर-शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था। सिद्दरमैया के शपथ लेने के बाद से ही उन्हें आए दिन ये बात याद दिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ा जाता।

Bengaluru | karnataka CM Siddaramaiah says, "I have come for breakfast at his(Dy CM DK Shivakumar) home. DK Shivakumar came to my place for breakfast, and he invited me to come for breakfast or lunch at his house. So, he suggested coming on Tuesday. So I came today, and we had… pic.twitter.com/Je0v2KFnt2 — ANI (@ANI) December 2, 2025 हाल ही में जब दोनों नेताओं के बीच तनाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, तब कांग्रेस आलाकमान ने सख्त रुख अख्तियार किया और दोनों नेताओं को विवाद जल्द से जल्द सुलझाने को कहा। इसके बाद 29 नवंबर की सुबह सिद्धारमैया के कावेरी घर पर दोनों नेताओं के बीच पहली मुलाकात हुई। अब 2 दिसंबर दोनों नेता शिवकुमार के घर पर मिले। अपनी बात पर अडिग दोनों नेता हालांकि इन मुलाकातों का डीके शिवकुमार और सिद्दरमैया के रुख पर कितना असर पड़ा है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों अपने-अपने स्तर से सामान्य दिखने जैसे बयान दे रहे हैं, लेकिन अपनी बात पर अडिग हैं। ब्रेकफास्ट के बाद सिद्धारमैया ने अपनी बात दोहराई थी कि उनके रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है।