'जिस बात का संदेह था वही हुआ, इस बार भी...', दिग्विजय सिंह ने बताया बिहार में क्यों हार गया महागठबंधन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार चुनाव की मतगणना जारी है। रुझानों में एनडीए बंपर बढ़त के साथ आगे है और 200 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं, महागठबंधन पिछड़ रहा है और उसे सिर्फ 39 सीटों पर बढ़त मिल रही है। RJD-कांग्रेस करारी हार की ओर हैं। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का तगड़ा बयान सामने आया है?

दरअसल, बिहार चुनावों में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्गविजय सिंह ने कहा कि पार्टी को जनसभाओं के बजाय बूथ स्तर पर अपने संगठन पर "विशेष ध्यान" देने की जरुरत है।

एक पोस्ट शेयर करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने चुनावी धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया और दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 62 लाख वोट काटे गए, 20 लाख वोट जोड़े गए, जिनमें से 5 लाख वोट बिना गणना फॉर्म भरे डाले गए।

ईवीएम पर भी संदेह उन्होंने लिखा, "मुझे जो संदेह था, वह सच हो गया। 62 लाख वोट काटे गए, 20 लाख वोट जोड़े गए, जिनमें से 5 लाख वोट एसआईआर फॉर्म भरे बिना डाले गए। काटे गए अधिकांश वोट गरीब, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के थे। इसके अलावा, ईवीएम पर भी संदेह बना हुआ है।"

संगठन पर ध्यान देने की जरूरत... उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को अपने संगठन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज का चुनाव रैलियों और जनसभाओं का नहीं, बल्कि मतदान केंद्रों पर गहन जनसंपर्क का है। विजयी उम्मीदवारों को बधाई और शुभकामनाएं।