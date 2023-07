कैबिनेट फेरबदल की अटकलों के बीच PM मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक, लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले!

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाओं के बीच पीएम मोदी की अध्यक्षता मंत्रिपरिषद की बैठक प्रगति मैदान में चल रही है। बता दें कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रगति मैदान पहुंच गए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाओं को लेकर भी चर्चा हो सकती है।

