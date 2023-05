कर्नाटक में अब मंत्री पद को लेकर कांग्रेस में कलह! विधायक के समर्थकों का सिद्दरमैया के घर के बाहर प्रदर्शन

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक में सिद्दारमैया को मुख्यमंत्री, जबकि डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाया गया है। इसके अलावा आठ विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। प्रदेश में सीएम पद को लेकर सिद्दरमैया और डीके शिवकुमार के बीच खींचतान साफतौर पर देखी गई थी। वहीं, अब मंत्री पद को लेकर भी घमासान देखने को मिल रहा है।

कर्नाटक में अब मंत्री पद को लेकर भी विधायकों में नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। विधायक डीके सुधाकर के समर्थकों ने सीएम सिद्दरमैया के आवास के बाहर प्रदर्शन किया है। बुधवार सुबह डीके सुधाकर के समर्थक सिद्दरमैया के आवास के बाहर जुटे और प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी भी की।

#WATCH | Bengaluru: Congress workers of Hiriyur Constituency protest outside Karnataka CM Siddaramaiah's residence, demanding that Hiriyur Constituency MLA D Sudhakar be given a ministerial post. pic.twitter.com/KGNso63iHi