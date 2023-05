कांग्रेस दफ्तर में 'बजरंग बली', दिल्ली से कर्नाटक तक यूं जश्न मना रहे कार्यकर्ता; Video

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के नतीजे में कांग्रेस जादुई आंकड़े को पार करती दिख रही है। कांग्रेस ने बहुमत के लिए जरूरी 113 सीटें हासिल कर ली हैं। कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक कांग्रेस दफ्तर में जश्न हो रहा है। कहीं मिठाई बांटी जा रही है तो कहीं पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं।

दिल्ली में स्थित कांग्रेस के दफ्तर पर कार्यकर्ता आतिशबाजी कर रहे हैं। शनिवार सुबह कांग्रेस कार्यकर्ता दफ्तर पहुंचे और आतिशबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ता हाथों पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तस्वीर लिए हुए थे।

