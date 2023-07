संसद के आगामी सत्र में मोदी सरकार को घेरेगी कांग्रेस, जयराम रमेश ने कहा- मणिपुर की स्थिति पर करेंगे चर्चा

नई दिल्ली, एजेंसी। आगामी 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र में मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी के संसदीय रणनीति समूह की बैठक हो चुकी है। बैठक में कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गयी है। इस मौके पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का कहना है, ''हम संसद के आगामी सत्र में मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा राज्यपालों और एलजी के माध्यम से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकारों पर हमला है, दिल्ली अध्यादेश इसका एक उदाहरण है।''

तीसरा मुद्दा मूल्य वृद्धि है... और निश्चित रूप से, अडानी घोटाले पर जेपीसी का मुद्दा। हम वन संरक्षण अधिनियम संशोधन विधेयक और जैविक विविधता अधिनियम में संशोधन का विरोध करेंगे। हम दिल्ली अध्यादेश का विरोध करेंगे।”

