अमेरिकी पत्रकार को पीएम मोदी के जवाब पर कांग्रेस का तंज, बीजेपी बोली- व्यर्थ थी राहुल गांधी की US यात्रा

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गए पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अमेरिकी पत्रकार के एक सवाल के जवाब में पीएम ने कहा कि भारत एक लोकतंत्र है और जाति-पंथ, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। पीएम मोदी द्वारा अमेरिकी पत्रकार को दिए जवाब को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है।

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। श्रीनेत ने ट्वीट कर लिखा, '140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री का जवाब इतना कमजोर?' कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अगर महात्मा गांधी के सत्याग्रह और अपने राजधर्म को निभाया होता तो आज वैश्विक पटल पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की दहाड़ सुनाई देती। वो सीना ठोक कर और हुंकार भर के अपने देश के अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा पर जवाब देता।

पीएम मोदी के जवाब पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पीएम मोदी ने मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की 'रक्षा' के लिए उठाए जा रहे कदमों पर प्रेरित प्रश्न को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पीएम ने अपने जवाब में मुसलमानों या किसी अन्य संप्रदाय का उल्लेख नहीं किया।

