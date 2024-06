Congress Meeting: क्या I.N.D.I.A. बनाना चाहता था नीतीश कुमार को PM? केसी त्यागी के दावे पर दिग्विजय सिंह ने दिया जवाब

#WATCH | On JDU's statement that 'Nitish Kumar was offered the post of Prime Minister by INDIA alliance', Congress leader Digvijaya Singh says, "They are lying..." pic.twitter.com/mQ0ShjYO79 — ANI (@ANI) June 8, 2024

कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण फिलहाल ‘I.N.D.I.A’ गठबंधन के नेताओं को नहीं मिला है, लेकिन न्योता मिलने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। वहीं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस समारोह को लेकर एक 'चुनौतीपूर्ण' बयान दिया है। रमेश ने कहा है कि "केवल अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है। हमारे नेताओं को अभी तक आमंत्रण नहीं मिला है, जब हमारे 'I.N.D.I.A' गठबंधन के नेताओं को आमंत्रण मिलेगा, तब हम इसके बारे में सोचेंगे।"

मोदी प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए नौ जून को शपथ ग्रहण करेंगे। उनके साथ उनके मंत्रिपरिषद के कई दूसरे सदस्य भी शपथ ले सकते हैं।

यह बयान कांग्रेस की ओर से बीजेपी और मोदी सरकार को एक स्पष्ट संदेश है। कांग्रेस ने इस बयान के माध्यम से यह साफ कर दिया है कि वह इस समारोह को 'राष्ट्रीय महत्व' के बजाय 'राजनीतिक' घटना के रूप में देख रही है।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा, ‘‘कल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए अभी सिर्फ अंतरराष्ट्रीय नेताओं को निमंत्रण गया है। अभी तक हमारे नेताओं को निमंत्रण नहीं आया है। अगर I.N.D.I.A जनबंधन के नेताओं को निमंत्रण आएगा तो उस पर हम विचार करेंगे।’’

#WATCH | On the swearing-in ceremony of PM-Designate Narendra Modi, Congress leader Jairam Ramesh says, "Only international leaders have been invited for the swearing-in ceremony. Our leaders have not received the invitation yet. When our INDIA alliance leaders receive the… pic.twitter.com/jlkXZCnMGE— ANI (@ANI) June 8, 2024