कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के लिए होंगे रवाना, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में लेंगे भाग

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 28 मई को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। वह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे और 29-30 मई को प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करेंगे।

Congress leader Rahul Gandhi will leave for the US on 28th May. He will attend a program at Stanford University and meet the Indian diaspora on 29-30 May.

He was earlier scheduled to embark on a 10-day visit to the USA beginning on May 31.

