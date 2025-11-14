Language
    दिल्ली ब्लास्ट पर भी राजनीति! कांग्रेस नेता की शर्मनाक पोस्ट, सोशल मीडिया पर बुरी तरह हुईं ट्रोल

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 11:05 AM (IST)

    दिल्ली के लाल किला मेट्रो पार्किंग में हुए आतंकी हमले के बाद कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने एक विवादित पोस्ट साझा की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के अस्पताल दौरे का मजाक उड़ाया गया। इस घटना में 12 लोगों की जान चली गई थी। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट की कड़ी आलोचना हो रही है, जिसमें इसे असंवेदनशील बताया जा रहा है।

    प्रधानमंत्री मोदी घायलों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे। (फोटो सोर्स- X)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किला मेट्रो पार्किंग के पास आतंकी ब्लास्ट को लेकर एक्स पर एक पोस्ट को लेकर कांग्रेस नेता रागिनी नायक घिर गई है। गौरतलब है कि इस विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं।

    इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मिलने के लिए एलएनजेपी अस्पताल गए थे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। अब कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें पीएम मोदी घायलों से मिलकर हाल-चाल लेते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को एडिट करके इसमें स्टैंड अप कॉमेडी का बैकग्राउंड वॉयस जोड़ कर हास्य रंग देने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने 'हंस-हंस कर पेट में दर्द हो गया' कैप्शन लिखा है।

    सोशल मीडिया पर हुई फजीहत

    रागिनी नायक के पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि आतंकी घटना के बाद पीएम लोगों से मिल रहे हैं इसे कॉमेडी से जोड़ना ठीक नहीं है। राजेंद्र मित्तल नाम के एक एक्स यूजर ने रागिनी के पोस्ट की आलोचना की है।

    उन्होंने लिखा, "रागिनी नायक जी अच्छी कॉमेडी कर लेती हैं लेकिन बहन जी इसका एक समय होता है इस घटना को कॉमेडी से जोड़ना आप अपने आप सोच कर देखिए जो व्यक्ति हॉस्पिटल में है गंभीर रूप से घायल है प्रधानमंत्री जी जाते हैं और आप उनकी कॉमेडी बनाते हैं कांग्रेस की कॉमेडी बन चुकी है जनता आप पर हंस रही है।"

    एक यूजर ने लिखा, "क्या एक प्रधानमंत्री बॉम्ब विस्फोट में घायल व्यक्ति से कुछ वार्तालाप नहीं कर सकता है।"

    दिल्ली आतंकी हमला कैसे हुआ?

    देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो पार्किंग के पास 10 नंवबर की शाम को एक कार में ब्लास्ट हुआ था। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि इस ब्लास्ट में फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों का हाथ था। पुलिस की जांच में सामने आया कि ये फिदायीन हमला था। इस मामले से जुड़े कई लोगों की पुलिस ने हमले से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन हताशा में आकर आतंकी उमर ने ब्लास्ट कर दिया।

    यह भी पढ़ें: पुणे में एक और जमीन घोटाला, 15 एकड़ की सरकारी संपत्ति को अवैध रूप से बेचा; कई अधिकारी सस्पेंड

     