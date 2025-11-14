दिल्ली ब्लास्ट पर भी राजनीति! कांग्रेस नेता की शर्मनाक पोस्ट, सोशल मीडिया पर बुरी तरह हुईं ट्रोल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किला मेट्रो पार्किंग के पास आतंकी ब्लास्ट को लेकर एक्स पर एक पोस्ट को लेकर कांग्रेस नेता रागिनी नायक घिर गई है। गौरतलब है कि इस विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं।

इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मिलने के लिए एलएनजेपी अस्पताल गए थे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। अब कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें पीएम मोदी घायलों से मिलकर हाल-चाल लेते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को एडिट करके इसमें स्टैंड अप कॉमेडी का बैकग्राउंड वॉयस जोड़ कर हास्य रंग देने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने 'हंस-हंस कर पेट में दर्द हो गया' कैप्शन लिखा है।

सोशल मीडिया पर हुई फजीहत रागिनी नायक के पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि आतंकी घटना के बाद पीएम लोगों से मिल रहे हैं इसे कॉमेडी से जोड़ना ठीक नहीं है। राजेंद्र मित्तल नाम के एक एक्स यूजर ने रागिनी के पोस्ट की आलोचना की है।

उन्होंने लिखा, "रागिनी नायक जी अच्छी कॉमेडी कर लेती हैं लेकिन बहन जी इसका एक समय होता है इस घटना को कॉमेडी से जोड़ना आप अपने आप सोच कर देखिए जो व्यक्ति हॉस्पिटल में है गंभीर रूप से घायल है प्रधानमंत्री जी जाते हैं और आप उनकी कॉमेडी बनाते हैं कांग्रेस की कॉमेडी बन चुकी है जनता आप पर हंस रही है।"