'अगर ट्रंप हमारे पीएम को भी किडनैप कर लें...', कांग्रेस नेता के बयान पर मचा बवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के एक अजीबोगरीब बयान ने सियासी विवाद पैदा कर दिया है। चव्हाण ने कहा कि वेनेजुएला में जो कुछ हुआ, वह क्या भारत में भी हो सकता है। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया है।

चव्हाण ने वेनेजुएला में हुए मिलिट्री एक्शन का जिक्र करते हुए कहा, 'क्या वेनेजुएला में जो हुआ, वैसा ही कुछ भारत में होगा? क्या मिस्टर ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप कर लेंगे?' उनके इस बयान को सोशल मीडिया यूजर्स ने बेतुका बताया।

कई यूजर्स ने चव्हाण के कमेंट को दिमागी तौर पर मरा हुआ, अनपढ़ और बेवकूफी भरा बताया। कुछ यूजर्स ने कहा कि भारत जैसे न्यूक्लियर पावर देश के लिए इस तरह का बयान का बयान काफी बेतुका है। जम्मू-कश्मीर पुलिस के टॉप अधिकारी एसपी वैद ने इसे देश के लिए शर्मनाक बयान बताया।

Mumbai, Maharashtra: Congress leader Prithviraj Chavan says, "With a 50 percent tariff, trade is simply not possible. In effect, this amounts to blocking India–US trade, especially exports from India to the United States. Since a direct ban cannot be imposed, tariffs have been… pic.twitter.com/VY1QQVO3XL — IANS (@ians_india) January 6, 2026

इसके पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला था। उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए पृथ्वीराज चव्हाण दो कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा, '50 फीसदी टैरिफ के साथ व्यापार बिल्कुल भी संभव नहीं है। व्यापार रोकने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर किया गया है।'

उन्होंने आगे कहा, 'हमें दूसरे बाजारों की तलाश करनी होगी, उस दिशा में कोशिशें पहले से ही चल रही हैं। क्या होगा अगर ट्रंप ने भारत के साथ भी वही किया, जो वेनेजुएला के साथ हुआ।' चव्हाण के बयान पर सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा। भाजपा ने भी इसे लेकर उन पर हमला बोला है।