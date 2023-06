P Chidambaram: 'राष्ट्र और परिवार की तुलना ठीक नहीं', चिदंबरम ने UCC को बताया BJP का चुनावी हथकंडा

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की वकालत की तो कांग्रेस नेता इस पर हमलावर हो गए। कांग्रेस नेताओं ने इसे ध्यान भटकाने वाली रणनीति बताया। इसी बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम का बयान सामने आया है।

कांग्रेस नेता चिदंबरम (P Chidambaram) ने कहा कि यूसीसी को सही ठहराना एक परिवार और एक देश के बीच तुलना करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की वकालत करते हुए एक राष्ट्र को एक परिवार के बराबर बताया है। हालांकि यह सुनने में सही लग सकता है, लेकिन वास्तविकता बहुत अलग है।

