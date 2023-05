बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार ने अपनी जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है और भी लोग मेरे समर्थन में आ रहे हैं, इसलिए मैं भारी अंतर से जीत दर्ज करूंगा।

#WATCH | This time, people's blessings are with me. More people are coming to support me. So, I will win by a huge margin. Sonia Gandhi's and Rahul Gandhi's presence has definitely given us a boost: Congress leader Jagadish Shettar#KarnatakaAssemblyElection pic.twitter.com/xvwFnYnXE9