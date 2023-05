Karnataka Election: 'सोनिया गांधी का जेल आना मैं नहीं भूल सकता...' कांग्रेस की जीत पर भावुक हुए डीके शिवकुमार

बेंगलुरू, एजेंसी। रुझानों में कांग्रेस की बड़ी बढ़त बनते हुए कर्नाटक में सरकार बनाती दिख रही है। इस दौरान डी के शिवकुमार चुनावों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया समय भावुक हो गए। उन्होंने राज्य में उनके नेतृत्व में भरोसा जताने का श्रेय गांधी परिवार को दिया।

#WATCH | Karnataka Congress President DK Shivakumar gets emotional on his party's comfortable victory in state Assembly elections pic.twitter.com/ANaqVMXgFr