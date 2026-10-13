'विडंबना की पराकाष्ठा', अमित शाह के 2029 वाले दावे का कांग्रेस ने 3-B से दिया जवाब

पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2029 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फिर करारी हार मिलने के दावे पर पार्टी ने मंगलवार को पलटवार किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ‘वोट चोरी के को-आर्किटेक्ट’ ने चुनाव में धांधली की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि गृह मंत्री फिर ‘तीन बी-बाम्बैस्ट , ब्लफ और ब्लस्टर (बड़बोलेपन, धोखा और धमकी)’ के साथ लौट आए हैं।’ उन्होंने कहा कि लोग वोट के संवैधानिक अधिकार की ताकत जानते हैं और झूठ पर टिकी सरकारों को जवाबदेह ठहरा सकते हैं।

रमेश ने कहा कि देश, खासकर युवा सड़कों पर उतर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि समाज के विभिन्न वर्गों में बढ़ते विरोध से ‘दोनों नेता’ घबराए हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शाह को अपने बुरे कार्यों की जांच का सामना करने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि मौजूदा सरकार के सत्ता से जाती ही उनके खिलाफ जांच शुरू होगी।

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी. वेणुगोपाल ने कहा कि चुनावी जीत का जश्न मनाने वाले शाह पर ही चुनाव प्रणाली को नष्ट करने के आरोप हैं। उन्होंने कहा कि शाह का 2029 की बात करना मोदी की अस्थिर स्थिति और उनकी चिंता दिखाता है। वेणुगोपाल ने कहा कि शाह को 2029 तक पद पर बने रहने की चिंता करनी चाहिए।