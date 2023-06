मस्क के खुलासे से BJP ने ट्विटर के पूर्व CEO के आरोपों की निकाली हवा, कांग्रेस बोली- मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी

नई दिल्ली, जागरण डेस्क। Jack Dorsey Controversy: ट्विटर के सह-संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के हालिया दावे को लेकर भारत की सियासत गरमा गई है। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डोर्सी के आरोपों को सरासर झूठ बताया है तो वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आइए, जानते हैं किसने क्या कहा और पूरा मामला क्या है...

डोर्सी के समय ट्विटर ने कई देशों का कानून तोड़ा: अमित मालवीय

भाजपा के आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि डोर्सी के समय ट्विटर ने कई देशों के कानून को तोड़ा है। उनके समय में ट्विटर खतरनाक हो गया था। मालवीय ने कहा,

एलन मस्क की तरफ से बुरी मानसिकता वाले लोगों से छुटकारा पाए जाने के बाद कई ट्विटर फाइल्स सामने आई है। ट्विटर हमेशा सही हो और उनकी अमेरिकी सरकार समेत कई देश गलत हों , ऐसा नहीं हो सकता। डोर्सी के समय ट्विटर भारत के हितों के खिलाफ बोलने वाली विदेशी ताकतों को मंच का इस्तेमाल करने की अनुमति दे रहा था। यह कई मौकों पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित हुआ। अगर ट्विटर को भारत में काम करना है तो यहां के कानून को मानना पड़ेगा।

कांग्रेस पर साधा निशाना

अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूछा कि वे और विपक्ष डोर्सी के झूठे दावे से इतने उत्साहित क्यों हैं? भारत के खिलाफ बात करने वालों के साथ जाने की उनकी क्या मजबूरी है? राहुल गांधी विदेश जाते हैं और विदेशी ताकतों से मदद मांगते हैं, जबकि उनके लोग भारत के खिलाफ बोलने वालों की आवाज बनते हैं। क्या कांग्रेस के पास लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाने का विदेशी धन और मीडिया के प्रति झुकाव ही एकमात्र रास्ता है।

Jack Dorsey, former Twitter CEO, speaks about the challenges he faced from Govts across the world, including India and the United States… It is not surprising, because under Dorsey, Twitter had turned rouge, disregarding laws of the sovereigns they operated in, muzzling freedom… pic.twitter.com/dfcWVEXNQb— Amit Malviya (@amitmalviya) June 13, 2023

कांग्रेस ने कहा- लोकतंत्र की हो रही हत्या

डोर्सी के दावे को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने कहा.

लोकतंत्र की जननी देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। किसान जब एक साल से अधिक समय से सर्दी, गर्मी और बारिश के होते हुए दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे थे, तब उन्हें मवाली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी कहा जा रहा था। इसके अलावा, ट्विटर जैसे मंचों से कहा जा रहा था कि अगर वे किसानों को दिखाते हैं तो उन्हें भारत में बंद कर दिया जाएगा और उनके दफ्तरों पर छापा मारा जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा- सरासर झूठ बोले रहे हैं डोर्सी

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डोर्सी सरासर झूठ बोले रहे हैं। उनके समय में ट्विटर ने बार-बार कानूनों का उल्लंघन किया था। उन्होंने कहा कि भारत में न तो ट्विटर को बंद किया गया और न ही उसके किसी कर्मचारी के यहां छापा मारा गया।

ट्विटर ने भारतीय कानूनों का नहीं किया पालन: रविशंकर प्रसाद

पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डोर्सी के दावे पर कहा कि उस समय ट्विटर ने भारतीय कानूनों का पालन नहीं किया। भारत में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सम्मान किया जाता है, लेकिन उन्हें देश के कानून का पालन करना होगा।

#WATCH | "At the time, Twitter didn't comply with Indian laws. It is clear that all social media platforms are respected in India but they have to abide by the law of the land": Former IT Minister RS Prasad on former Twitter CEO Jack Dorsey's claim on 'pressure' from India pic.twitter.com/Bq51EgszzV— ANI (@ANI) June 13, 2023

डोर्सी ने ऐसा क्या कह दिया कि विवाद हो गया?

ट्विटर के पूर्व सीईओ डोर्सी ने एक वीडियो इंटरव्यू में दावा किया कि 2021 में किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने उनसे उन अकाउंट को ब्लॉक या बंद करने को कहा था, जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। इसमें पत्रकार भी शामिल थे। डोर्सी ने कहा कि केंद्र सरकार ने उन्हें भारत में ट्विटर को बंद करने और कर्मचारियों के घर पर छापा मारने की धमकी भी दी थी।

कपिल सिब्बल ने भी केंद्र सरकार पर साधा निशाना

राजसभा सांसद वरिष्ठ वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भी जैक डोर्सी के हालिया वीडियो इंटरव्यू को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डोर्सी के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है, जबकि सरकार के झूठ बोलने की कई सारी वजहें हैं।

#WATCH | On former CEO of Twitter Jack Dorsey's claim on ‘pressure’ from India, Rajya Sabha MP Kapil Sibal says, "First of all, I would like to know, why would Jack Dorsey make such a statement? Rajeev Chandrasekhar says that this is a lie. Why would he tell a lie? There is no… pic.twitter.com/U06RvboybA— ANI (@ANI) June 13, 2023

जैक डोर्सी के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है- सिब्बल

ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के भारत के 'दबाव' वाले दावे पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, ''सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि डोर्सी ऐसा बयान क्यों देंगे? राजीव चंद्रशेखर कहते हैं कि यह झूठ है तो वह झूठ क्यों बोलेगा? डोर्सी के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है।''