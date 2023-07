चुनावी बॉन्ड की पादर्शिता पर कांग्रेस ने फिर उठाए सवाल, कहा- सत्ताधारी पार्टी के फायदे के लिए बना ये कानून

कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड की पारदर्शिता पर एक बार फिर सवाल उठाया है। चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक पार्टियों को बीते चार वित्त वर्षों में मिले चंदे की रकम का आंकड़ा सामने आने के बाद इस मुद्दे को संसद के मानसून सत्र के दौरान उठाने का भी कांग्रेस ने संकेत दिया है। पार्टी ने चुनावी बॉन्ड से फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है।

सत्ताधारी पार्टी के फायदे के लिए बना चुनावी बॉन्ड का कानून।

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड की पारदर्शिता पर एक बार फिर सवाल उठाते हुए कहा कि यह योजना पूरी तरह सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। भाजपा को केवल चार सालों में चुनावी बॉन्ड से मिले 5200 करोड़ रुपये से अधिक की रकम के स्त्रोत पर सवाल उठाते हुए पार्टी ने चुनावी बॉन्ड से फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की। साथ ही आरोप लगाया कि चुनावी बांड से चंदे की मौजूदा व्यवस्था ने 'मित्रवादी पूंजीवाद' (क्रोनी कैपिटल्जिम) को वैध बना दिया है। बॉन्ड के मुद्दे को कांग्रेस ने मानसून सत्र में उठाने का दिया संकेत चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक पार्टियों को बीते चार वित्त वर्षों में मिले चंदे की रकम का आंकड़ा सामने आने के बाद इस मुद्दे को संसद के मानसून सत्र के दौरान उठाने का भी कांग्रेस ने संकेत दिया है। पार्टी मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि भाजपा को बाकी सभी राजनीतिक दलों को मिली कुल रकम से तीन गुना ज्यादा फंड मिला है। 2017-18 से 2021-22 के वित्तीय वर्षों के दौरान भाजपा को 5,200 करोड़ रुपये मिले और उसे बताना चाहिए कि यह पैसा कहां से और किससे आया? बिना किसी सवाल-जवाब के देश को पता चले बिना सत्ता पक्ष के खजाने में इतनी बड़ी रकम आयी है तो भाजपा बताए कि इसके बदले उसने क्या दिया है? कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पहले कंपनियों पर एक सीमा थी कि वे अपने तीन साल के शुद्ध लाभ का 7.5 प्रतिशत से अधिक चंदा नहीं दे सकती थीं। चुनावी बॉन्ड ने यह सीमा खत्म कर दी और कोई व्यक्ति या कंपनी बिना जानकारी दिए जितनी चाहे उतनी राशि चंदा दे सकती है। कांग्रेस को जब भी अवसर मिलेगा चुनावी फंडिंग की मौजूदा अपारदर्शी व्यवस्था में वह सुधार करेगी।

Edited By: Shashank Mishra