सिद्दरमैया vs शिवकुमार: मुख्यमंत्री आवास पर आज होगी दोनों की बैठक, अंतिम फैसले पर टिकी लोगों की नजरें

पीटीआई,बेंगलुरु। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के निर्देश के बाद, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को शनिवार को नाश्ते पर बैठक के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री आवास पर आज दोनों की बैठक होगी। मैं आलाकमान की हर बात मानूंगा- सिद्दरमैया पत्रकारों से बात करते हुए सिद्दरमैया ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने मुझे और उन्हें (डीके शिवकुमार) बुलाया था और बैठक करने के लिए कहा था। इसलिए मैंने उन्हें नाश्ते पर आमंत्रित किया है। जब वह आएंगे, तो हम चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। मैंने कहा है कि मैं आलाकमान की हर बात मानूंगा। हम दोनों ने कहा है कि पार्टी आलाकमान जो भी कहेगा, हम उसका पालन करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आलाकमान उन्हें बुलाएगा, तो वह दिल्ली जाएंगे। डीके शिवकुमार ने कहा कि नेतृत्व के संबंध में कोई निर्णय कांग्रेस आलाकमान लेगा। पार्टी कार्यकर्ता उत्सुक हो सकते हैं, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। कोई भी निर्णय पार्टी को लेना है।

पार्टी में हमें कोई भ्रम नहीं है- सिद्दरमैया के बेटे शिवकुमार ने शुक्रवार को मल्लुरु, कोलार, मुलबागल और कुनिगल के कांग्रेस विधायकों और नेताओं से मुलाकात की। कांग्रेस एमएलसी और सिद्दरमैया के बेटे यतींद्र ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने नेतृत्व परिवर्तन पर कोई निर्देश नहीं दिया है और यह भ्रम मीडिया द्वारा पैदा किया गया है। कोई नहीं जानता कि 2023 में ढाई साल बाद नेतृत्व परिवर्तन का कोई वादा किया गया था या नहीं। इसलिए इस बारे में अटकलें लगाना ठीक नहीं है।

सोनिया का जिक्र क्यों कर रहे शिवकुमार मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच डीके शिवकुमार ने सोनिया गांधी द्वारा प्रधानमंत्री बनने के अवसर का बलिदान देने की बात कह दी। एक कार्यक्रम में उन्होंने मनमोहन सिंह के लिए सोनिया गांधी के पद छोड़ने के फैसले का जिक्र किया और इसे उनकी निस्वार्थ राजनीति का उदाहरण बताया।

उन्होंने कहा कि गांधी परिवार का इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। राजनीतिक विश्लेषक शिवकुमार के इस बयान का आकलन कर रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या उन्हें आलाकमान से कोई निर्देश मिला है या फिर उन्होंने मुख्यमंत्री पद का सपना छोड़ दिया है। स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है और तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।

संकट के लिए आलाकमान जिम्मेदार, नेतृत्व को जाना होगा : मोइली आइएएनएस के अनुसार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा है कि मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व को त्यागपत्र दे देना चाहिए। उन्होंने कर्नाटक इकाई में संकट गहराने और इसे पूर्ण गतिरोध में बदलने के लिए सीधे तौर पर पार्टी आलाकमान की लंबी उपेक्षा को जिम्मेदार ठहराया।

मोइली ने कहा कि यह संकट न तो अचानक है और न ही अप्रत्याशित, बल्कि यह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की लंबे समय से चली आ रही लापरवाही का नतीजा है। कांग्रेस आलाकमान और राज्य स्तरीय नेतृत्व को पिछले ढाई वर्षों से बढ़ रहे टकराव का अनुमान लगाना चाहिए था। पार्टी के भीतर आत्मनिरीक्षण का आह्वान करते हुए मोइली ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को अपनी कर्नाटक इकाई में अनुशासन और समन्वय बनाए रखने में विफल रहने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

भाजपा ने सीएम पद की खींचतान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा एएनआइ के अनुसार, भाजपा की कर्नाटक इकाई ने मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सत्ता संघर्ष के बीच कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा का कहना है कि दोनों नेताओं के बीच सत्ता-साझेदारी समझौते के कारण ही खींचतान हो रही है। अगर सीएम बदलने की शर्त नहीं लगाई गई होती, तो सत्ता हस्तांतरण की कोई बात ही नहीं होती।