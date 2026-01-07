Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल! BJP ने निकाय चुनाव में कांग्रेस-AIMIM से मिलाया हाथ; फडणवीस ने दी सफाई

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:13 PM (IST)

    महाराष्ट्र निकाय चुनावों में बीजेपी के कांग्रेस और AIMIM से गठबंधन ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। ठाणे के अंबरनाथ में कांग्रेस से और अकोला के अकोट में AIM ...और पढ़ें

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों ने सियासी टकराव को जन्म दे दिया है। नगर निगम में सरकार बनाने के लिए पहले बीजेपी ने ठाणे में शिंदे की शिवसेना के खिलाफ कांग्रेस से गठबंधन किया। वहीं, अब बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से भी गठबंधन की बात सामने आ रही है।

    सत्तापक्ष और विपक्ष के इस गठबंधन से राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने इस गठबंधन का विरोध किया था। वहीं, अब खुद

    ने भी पार्टी के इस फैसले पर आपत्ति जताई है।

    CM फडणवीस ने जताई नाराजगी

    सीएम फडणवीस ने इस गठबंधन को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही उन्होंने पार्टी नेताओं को भी चेतावनी दी है। सीएम ने साफ किया है कि इस गठबंधन को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मंजूरी नहीं मिली है। इससे संगठन के अनुशासन का उल्लंघन हुआ है।

    CM फडणवीस के अनुसार,

    मैं साफ कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस और AIMIM के साथ कोई भी गठबंधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर कोई स्थानीय नेता इस तरह का फैसला लेता है, तो ये अनुशासन के खिलाफ होगा और उसपर कार्रवाई की जाएगी।

    विपक्ष ने उठाए सवाल

    विपक्षी दलों ने भी इन गठबंधनों को लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, "अंबरनाथ और अकोट में क्या हुआ? ये बीजेपी के रवैये को दर्शाता है। सत्ता में बने रहने के लिए ये किसी के साथ भी गठबंधन करने को तैयार हैं।"

    बता दें कि बीजेपी ने ठाणे की अंबरनाथ नगर निगम सीट पर कांग्रेस से गठबंधन करते हुए सरकार बना ली है। वहीं, अब बीजेपी ने अकोला जिले की अकोट नगर निगम में AIMIM से गठबंधन की घोषणा की है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- महाराष्ट्र: अंबरनाथ में एकनाथ शिंदे के साथ 'खेला', बीजेपी-कांग्रेस ने मिलाया हाथ; गठबंधन से सब हैरान