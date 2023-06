Manipur Violence: सीएम बीरेन सिंह ने दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात, राज्य की जमीनी हालात से कराया रूबरू

नई दिल्ली, एएनआई। मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मणिपुर के जमीनी हालात के बारे में अमित शाह को जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री से मिलने के बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अमित शाह की कड़ी निगरानी में राज्य और केंद्र सरकार पिछले सप्ताह में हिंसा को काफी हद तक नियंत्रित करने में सक्षम रही है।

उन्होंने कहा

सीएम बीरेन सिंह ने कहा कि गृह मंत्री ने भरोसा दिया कि राज्य में सामान्य स्थिति और शांति बहाल करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव मदद करने के लिए कदम उठाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य हो रही हिंसा में 13 जून के बाद किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।

Called on Hon’ble Union Home Minister, Shri @AmitShah Ji in New Delhi today and briefed about the evolving situation on the ground in Manipur. Under Amit Shah Ji’s close supervision, the State and Central Govt have been able to control the violence to a great extent in the past… pic.twitter.com/Rz4qToLDni— N.Biren Singh (@NBirenSingh) June 25, 2023