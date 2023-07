Monsoon Session: केंद्र ने 19 जुलाई को बुलाई राजग की बैठक, मानसून सत्र की रणनीति तय करने की कवायद

कर्नाटक में मिली बड़ी जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित है और विपक्षी दलों के बीच बढ़ रही स्वीकार्यता को देखते हुए कांग्रेस संसद के अंदर भी भाजपा सरकार को घेरते हुए दिखना चाहती है। वहीं कई अन्य विपक्षी दल भी आगामी विधान सभा और 2024 में होने वाले लोक सभा चुनाव को देखते हुए भाजपा सरकार को घेरने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं।

मानसून सत्र की रणनीति तय करने की कवायद

नई दिल्ली, एएनआइ: संसद के पुराने भवन में 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र की रणनीति पर चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार ने सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले 19 जुलाई को राजग गठबंधन की बैठक बुलाई है। भाजपा नीत सत्तारूढ़ राजग में शामिल सभी सहयोगी दलों के लोक सभा और राज्य सभा के फ्लोर लीडर्स की यह बैठक 19 जुलाई को शाम 5.30 बजे संसद भवन परिसर में होगी। राजग की बैठक से पहले सरकार ने 19 जुलाई को ही संसद सत्र पर चर्चा करने के लिए दोपहर बाद 3 बजे सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। सरकार ने संसद के दोनों सदनों लोक सभा और राज्य सभा में सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को इस सर्वदलीय बैठक के लिए आमंत्रित किया है। संसद के मानसून सत्र को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सरकार की तरफ से इस सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा जाएगा। वहीं, विपक्षी दल भी अपने-अपने मुद्दों के बारे में सरकार को बताएंगे, जिन पर वो सदन में चर्चा कराना चाहते हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद भाजपा नीत सरकार उसी दिन राजग के सभी सहयोगी दलों के साथ बैठक कर संसद सत्र की रणनीति को लेकर चर्चा करेगी। दरअसल, विपक्षी दलों की एकता की मुहिम को देखते हुए यह माना जा रहा है कि संसद का यह मानसून सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है। कर्नाटक में मिली बड़ी जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित है और विपक्षी दलों के बीच बढ़ रही स्वीकार्यता को देखते हुए कांग्रेस संसद के अंदर भी भाजपा सरकार को घेरते हुए दिखना चाहती है। वहीं कई अन्य विपक्षी दल भी आगामी विधान सभा और 2024 में होने वाले लोक सभा चुनाव को देखते हुए भाजपा सरकार को घेरने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। विपक्षी दलों की इस तैयारी को देखते हुए भाजपा ने भी अपने गठबंधन को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। राजग की बैठक में भाजपा दिल्ली सरकार के अधिकारों से जुड़े अध्यादेश पर लाए जाने वाले विधेयक और समान नागरिक संहिता कानून के साथ-साथ उन तमाम बिलों के बारे में सहयोगी दलों को जानकारी देगी, जिसे सरकार संसद सत्र के दौरान पेश करने वाली है।

