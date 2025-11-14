Language
    Bihar Election Result 2025: NDA की प्रचंड जीत पर बिहार में जश्न, कांग्रेस मुख्यालय में सन्नाटा; तस्वीरों में देखिए कैसा है माहौल?

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 05:23 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर राज्य में जश्न का माहौल है। जेडीयू और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर और ढोल-नगाड़ों के साथ खुशी मनाई। वहीं, कांग्रेस मुख्यालय में सन्नाटा पसरा रहा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की जीत का जश्न मनाया जा रहा है।

    बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर जश्न। (जागरण)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ रही है। रुझानों के मुताबिक, एनडीए 202 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, वहीं महागठबंधन 35 सीटों पर आगे हैं। अन्य की बात करें तो 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं।

    10 तस्वीरों में देखिए बिहार का जश्न

    बिहार विधानसभा चुनाव में रुझानों में एनडीए की प्रचंड जीत पर जेडीयू कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है। जेडीयू ऑफिस को नीतीश कुमार के पोस्टर से पाट दिया है।

    पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के 'टाइगर जिंदा है', नाम से पोस्टर लगाए।

    विधानसभा चुनाव में शानदार जीत पर पटना में पटाखे जलाकर जश्न मनाया।

    एक तरफ बिहार में एनडीए में जश्न का माहौल है, वहीं दिल्ली कांग्रेस ऑफिस में सन्नाटा पसरा हुआ है।

    बिहार में जीत के बाद जेडीयू दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को लड्डू खिलाकर जश्न मनाया।

    चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी दफ्तर में ढोल-नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया।

    पटना में बीजेपी ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं में हाई जोश देखने को मिल रहा है। बीजेपी के झंडों के साथ कार्यकर्ता सड़कों पर जश्न मना रहे हैं।

    मोकामा से अनंत सिंह की जीत के बाद उनके समर्थकों ने जश्न मनाया।

    बिहार में एनडीए की जीत के बाद समर्थकों ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीरों के साथ जश्न मनाया।

    बिहार में एनडीए की जीत पर बीजेपी दफ्तर में अनोखे रंग देखने को मिले। एक समर्थक बग्गी सजाकर बीजेपी कार्यालय पहुंचा।