    Bypoll Result 2025 Live Updates: सात राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी, नगरोटा में BJP ने बनाई बढ़त

    आज सात राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे घोषित हो रहे हैं। मतगणना शुरू हो चुकी है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कौन सी पार्टी इन सीटों पर जीत हासिल करती है। इन नतीजों का असर राज्य की राजनीति पर भी पड़ेगा और राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी जीत का दावा किया है।

    By Chandan Kumar Fri, 14 Nov 2025 09:14 AM (IST)
    आज छह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में आठ विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव के नतीजे भी आएंगे। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज बिहार चुनाव के नतीजों का एलान होना है। मतगणना शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही छह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में आठ विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। इनमें जम्मू-कश्मीर की बडगाम और नगरोटा, राजस्थान की अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की तरनतारन, मिजोरम की डंपा और ओडिशा की नुआपाड़ा सीट शामिल है।

    जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा बडगाम से इस्तीफा देने के बाद इस निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के लिए मतदान होगा। अब्दुल्ला ने 2024 के विधानसभा चुनाव में दो सीटों पर जीतने के बाद गांदरबल सीट को बरकरार रखने और बडगाम सीट खाली करने का फैसला किया था। बडगाम उपचुनाव में कुल 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। नेशनल कांफ्रेंस ने इस निर्वाचन क्षेत्र से आगा महमूद, पीडीपी ने आगा सैयद मुंतजिर और भाजपा ने सैयद मोहसिन को मैदान में उतारा है।

    14 Nov 20259:11:59 AM

    पंजाब के तरनतारन से SAD उम्मीदवार आगे


    पंजाब तरनतारन सीट उपचुनाव पर SAD उम्मीदवार सुखविंदर कौर आगे चल रहीं हैं। 

    14 Nov 20259:08:54 AM

    नगरोटा से बीजेपी की देवयाणी राणा आगे

    नगरोटा से भारतीय जनता पार्टी की देवयाणी राणा आगे चल रही है। पहले राउंड की वोटिंग में वह जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के उम्मीदवार से आगे हैं। 

    14 Nov 20258:26:10 AM

    तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट पर मतगणना शुरू

    तेलांगना के जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हो गई है। यह सीट सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार और बीआरएस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मतगणना 10 चरणों में पूरी होगी। अधिकारियों ने बताया कि 11 नवंबर को हुए मतदान में 48.49 प्रतिशत वोट पड़े थे। कुल 4.01 लाख मतदाता थे, जबकि 1.94 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतगणना के लिए सुरक्षा समेत व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बीआरएस विधायक मगंती गोपीनाथ के इस साल जून में निधन के कारण यह उपचुनाव कराना पड़ा था। भाजपा ने एल दीपक रेड्डी को मैदान में उतारा है, जबकि गोपीनाथ की विधवा सुनीता बीआरएस की उम्मीदवार हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव हैं। उन्हें असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम का भी समर्थन प्राप्त है।

    14 Nov 20258:22:22 AM

    जम्मू-कश्मीर: नगरोटा विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतगणना शुरू

    नगरोटा विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो गई। यह सीट भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद खाली हुई थी। उपचुनाव 11 नवंबर को हुए थे। 

    14 Nov 20258:19:49 AM

    8 विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू

    6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। 