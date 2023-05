By Election: ओडिशा के झारसुगुड़ा में सुबह 11 बजे तक हुई 20.38% वोटिंग, यूपी-पंजाब उपचुनाव में कितने पड़े वोट?

By-elections in Punjab UP Odisha and Meghalaya पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट और यूपी की स्वार टांडा विधानसभा छानबे विधानसभा सीट ओडिशा में झारसुगुड़ा और मेघालय की सोहियोंग विधानसभा सीटों पर सुबह से ही वोटिंग चल रही है।