8 सीटों के उपचुनाव में दिखा वोटर्स का उत्साह, बंपर वोटिंग से पार्टियों को भी जगी उम्मीद; कहां कितना हुआ मतदान?

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। सात राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में मंगलवार को मतदाताओं में उत्साह दिखा। झारखंड के घाटशिला में 74.63 प्रतिशत मतदान हुआ। घाटशिला की सीट पूर्व मंत्री व झामुमो नेता रामदास सोरेन के निधन से सीट खाली हुई थी।

ओडिशा के नुआपाड़ा में 78.64 प्रतिशत मतदान हुआ। बीजद के पूर्व विधायक राजेंद्र ढोलकिया का निधन हो जाने के बाद यहां उपचुनाव कराया जा रहा है। पंजाब की तरनतारन विधानसभा सीट के उपचुनाव में 60.95 प्रतिशत मतदान हुआ है। आप के विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के कारण तरनतारन में उपचुनाव हुआ है।

बड़गाम विधानसभा सीट पर शाम 49.92 प्रतिशत मतदान जम्मू-कश्मीर के दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। जम्मू क्षेत्र के नगरोटा में शाम पांच बजे तक 74.63 प्रतिशत मतदान हुआ, वहीं कश्मीर में बड़गाम विधानसभा सीट पर शाम 49.92 प्रतिशत मतदान हुआ। उमर अब्दुल्ला विधानसभा चुनाव में बडगाम और गांदेरबल दो सीटों से चुनाव जीते थे।

उन्होंने बडगाम विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया इसलिए इस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव करवाया जा रहा है, वहीं नगरोटा सीट भाजपा नेता और नगरोटा के विधायक देवेंद्र ¨सह राणा के निधन के बाद खाली हुई थी। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में मंगलवार शाम छह बजे तक करीब 78 प्रतिशत मतदान हुआ है।