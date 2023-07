बीआरएस का राहुल पर पलटवार, कहा- किसी की बी टीम नहीं; जनता ने किया कांग्रेस को सत्ता से बेदखल

तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश राव ने कहा है कि बीआरएस किसी की बी टीम नहीं है। बीआरएस गरीबों के लिए काम करने वाली टीम है। तेलंगाना के वित्त मंत्री टी. हरीश राव ने कहा कि बीआरएस का जन्म देश को भाजपा के चंगुल से मुक्त करने के लिए हुआ था क्योंकि कांग्रेस देश की सत्तारूढ़ पार्टी का मुकाबला करने में असमर्थ रही है।

बीआरएस का राहुल पर पलटवार, कहा- किसी की बी टीम नहीं।

हैदराबाद, पीटीआई। तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पार्टी के साथ कोई भी मंच साझा नहीं करने की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए राज्य के संसदीय दल के नेता के. केशव राव ने कहा कि उन्होंने सभी विपक्षी दलों को बता दिया है कि कांग्रेस अब बीआरएस से जुड़े किसी भी समूह से कोई मंच साझा नहीं करेगी। किसी की 'बी टीम' नहीं है बीआरएसः हरीश राव इसीतरह तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश राव ने कहा है कि बीआरएस किसी की 'बी टीम' नहीं है। बीआरएस गरीबों के लिए काम करने वाली टीम है। तेलंगाना के वित्त मंत्री टी. हरीश राव ने कहा कि बीआरएस का जन्म देश को भाजपा के चंगुल से मुक्त करने के लिए हुआ था, क्योंकि कांग्रेस देश की सत्तारूढ़ पार्टी का मुकाबला करने में असमर्थ रही है। जनता ने किया है कांग्रेस को सत्ता से बेदखल बीआरएस के खिलाफ राहुल गांधी के भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र करते हुए हरीश राव ने दावा किया कि देश के लोगों ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया, क्योंकि वह भ्रष्टाचार का उदाहरण बन गई है। मुख्यमंत्री के चन्द्रशेखर राव के भतीजे हरीश राव ने कहा कि कालेश्वरम परियोजना में एक लाख करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगाना एक मजाक है, क्योंकि परियोजना की कुल लागत 80,321.57 करोड़ रुपये है। राहुल गांधी ने केसीआर पर बोला था हमला तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पर तीखा हमला करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा था कि उनका रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पास है। साथ ही राहुल गांधी ने बीआरएस को भाजपा की बी-टीम बताया और बीआरएस को 'भाजपा रिश्तेदार समिति' कहा था।

