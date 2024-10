'महाराष्ट्र सरकार के राज में बेकाबू हैं अपराधी,' बाबा सिद्दीकी की हत्या पर CM शिंदे पर बरसा विपक्ष; भाजपा ने कही ये बात

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी इसी तरह की भावना व्यक्त करते हुए सिद्दीकी की हत्या को 'शब्दों से परे चौंकाने वाला' बताया। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जारी एक बयान में, खरगे ने कहा, 'महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री, बाबा सिद्दीकी का दुखद निधन, शब्दों से परे चौंकाने वाला है। दुख की इस घड़ी में, मैं उनके परिवार, दोस्तों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।' न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए, और वर्तमान महाराष्ट्र सरकार को एक संपूर्ण और पारदर्शी जांच का आदेश देना चाहिए। दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जानी चाहिए।'

RJD नेता तेजस्वी यादव ने इस पर पूछा, 'महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर अत्यंत दुखद है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत को स्वर्ग में उच्च स्थान दें और परिवार को धैर्य और साहस दें। एनडीए शासन के तहत महाराष्ट्र में लगातार हो रही ऐसी आपराधिक घटनाओं को आप क्या नाम देंगे?'

वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इसको लेकर कहा कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन - जिसमें शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट), भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या एनसीपी (अजित पवार गुट) शामिल हैं - उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया।

शिव सेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे का कहना है, 'चाहे वह बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी हो या अक्षय शिंदे (बलात्कार के आरोपी) का एनकाउंटर हो।'

Baba Siddique Murder | Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray says, " Whether it is the arrest of accused in Baba Siddique's murder or encounter of Akshay Shinde (rape accused). Suspicions are being raised on every act of this govt and this is not a good thing. We are not sure… pic.twitter.com/bVqbU2XzG8