'इस फॉर्मूले पर सहमत हुईं विपक्षी पार्टियां तो 100 सीटों पर सिमटेगी BJP', कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का दावा

नई दिल्ली, एजेंसी। Lok Sabha Election 2024 कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आज भाजपा पर जमकर हमला बोला है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा से लोग परेशान हैं और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में उनका हारना लगभग तय है। तिवारी ने इसी के साथ कहा कि सभी दल भाजपा को एक-एक करके छोड़ रहे हैं।

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि भाजपा का कोई साथ नहीं देगा और पार्टी केवल 100 सीटों पर सिमट जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी से ही कई राष्ट्रीय पार्टियां भाजपा का साथ छोड़ चुकी हैं और आगे भी उनका यही हाल होने वाला है।

#WATCH | Delhi: Congress leader Pramod Tiwari says, "The Bhartiya Janata Party will not even get 100 seats in the upcoming 2024 Lok Sabha elections," pic.twitter.com/wMs4NaRko5