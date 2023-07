'UCC और महंगाई पर झूठ बोल रही DMK', तमिलनाडु सरकार पर बरसे BJP के राज्य प्रमुख अन्नामलाई

Tamil Nadu तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने शनिवार को सत्तारूढ़ द्रमुक पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) सहित कई मुद्दों पर केंद्र के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने कहा कि द्रमुक यूसीसी जीएसटी और महंगाई जैसे मुद्दों पर झूठ बोल रही है। इनकी सांसद बैठक में केंद्र को दोष देने वाले प्रस्ताव पारित किए गए

चेन्नई, पीटीआई। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने शनिवार को सत्तारूढ़ द्रमुक पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) सहित कई मुद्दों पर केंद्र के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। 'लोगों से संबंधित मुद्दों का समाधान करे DMK' भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने कहा कि आगामी संसद सत्र में सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता के. कामराज को 121वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि द्रमुक नेतृत्व को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और लोगों से संबंधित मुद्दों का समाधान करना चाहिए। 'जीएसटी और महंगाई जैसे मुद्दों पर झूठ बोल रही DMK' उन्होंने कहा कि द्रमुक यूसीसी, जीएसटी और महंगाई जैसे मुद्दों पर झूठ बोल रही है। इनकी सांसद बैठक में केंद्र को दोष देने वाले प्रस्ताव पारित किए गए, लेकिन कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु को कावेरी का पानी देने से इनकार करने और मेकेदातु बांध के निर्माण के साथ आगे बढ़ने के फैसले पर चुप्पी साध ली गई। केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ द्रमुक के प्रस्तावों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है।

