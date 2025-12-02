Language
    कल्याण बनर्जी के 'जज ज्यादा बोलते हैं' वाले बयान पर बीजेपी का 'आपके वोट बैंक' वाला हमला

    By Jagran News Edited By: Narender Sanwariya
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 05:18 PM (IST)

    तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी के 'जज ज्यादा बोलते हैं' वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि टीएमसी नेता सीमाएं पार

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी की 'टीआरपी बढ़ाने के लिए जज ज्यादा बोलते हैं' वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि टीएमसी नेता लगातार अपनी सारी सीमाएं पार कर रहे हैं।

    भाजपा नेता का यह पलटवार तब हुआ जब कल्याण बनर्जी ने कहा कि आजकल के जज बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। पहले जज कम बोलते दिखते थे... सिर्फ फैसला सुनाते समय ही बोलते थे, लेकिन अब ट्रेंड बदल गया है। आजकल जज TRP बढ़ाने के लिए ज्यादा बोलते हैं, लेकिन फैसला नहीं सुनाते। यही आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।

    कल्याण बनर्जी का यह कमेंट चीफ जस्टिस सूर्यकांत के पांच लापता रोहिंग्या शरणार्थियों पर सुनवाई में दी गई टिप्पणी के बाद आया है। चीफ जस्टिस ने कहा था कि क्या हमें उनके लिए रेड कार्पेट बिछा देना चाहिए? वे घुसपैठिए हैं? इस कमेंट पर रिएक्ट करते हुए कल्याण बनर्जी ने यह भी कहा था कि हमें जवाब देना शोभा नहीं देता, वह चीफ जस्टिस हैं। मेरा मानना है कि किसी भी जज को बिना सोचे-समझे कमेंट नहीं करना चाहिए।

    कल्याण बनर्जी के इस बयान के बाद भाजपा नेता पूनावाला ने पलटवार करते हुए कहा कि कल्याण बनर्जी का यह बयान वोट बैंक रेटिंग के लिए है। कल्याण बनर्जी वही हैं जिन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी और उनके पद का मजाक उड़ाया था। यह वही टीएमसी है जिसने चुनाव आयोग को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने बंगाल में एसआईआर लागू किया तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे।