गोवा में समान नागरिक संहिता लागू होने पर सत्ता में थी कांग्रेस, अब क्यों कर रहे विरोध? बीजेपी ने दागा सवाल

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग लगातार तेज हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर इसको लेकर निशाना साधा है। पूनावाला ने यूसीसी पर कांग्रेस से सवाल भी पूछा है।

पूनावाला ने कहा कि यूसीसी संविधान के प्रावधान में है। ये बीजेपी के घोषणापत्र का हिस्सा भी है। मेरी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है? पूनावाला ने आगे कहा कि कांग्रेस ने यूसीसी को संविधान का हिस्सा बनाया। जब गोवा में इसे लागू किया गया तो कांग्रेस तब वहां सत्ता में थी।

#WATCH | Uniform Civil Code (UCC) is in the provision of the Constitution. UCC is also part of BJP's manifesto. I do not understand why the Congress is opposing it? They made UCC a part of the constitution and were in power when it was implemented in Goa..: BJP spokesperson… pic.twitter.com/wZHWTej3ab