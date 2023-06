राहुल व्यक्ति, समूह हैं या वर्ग? BJP को कांग्रेस का जवाब, कहा- अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए ज्यादा FIR

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय मुश्किलों में घिर गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर किए गए एक ट्वीट के मामले में उनके खिलाफ बेंगलुरु के एक थाने में केस दर्ज हुआ है। अमित मालवीय के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। बीजेपी ने इसकी आलोचना की है।

बेंगलुरु साउथ से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर राजनीति से प्रेरित है। तेजस्वी ने ये भी कहा कि मामले को वह कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने आगे कहा,

वही, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से इसको लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अमित मालवीय खिलाफ और भी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। खेड़ा ने आगे कहा कि भाजपा आईटी सेल सच्चाई, तथ्यों, लोगों की छवियों और देश की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है।

#WATCH | More FIRs should be registered against him (Amit Malviya). If anyone is responsible for playing with truth, facts, people's images and country's reputation, it is the BJP IT cell: Congress leader Pawan Khera on FIR registered against BJP IT Cell chief Amit Malviya in… pic.twitter.com/2cBOtHkzOL— ANI (@ANI) June 28, 2023