भाजपा का विपक्ष को करारा जवाब, कल एनडीए की बैठक में शामिल होंगे 38 सहयोगी दल: जेपी नड्डा

कल एनडीए की बैठक में शामिल होंगे 38 सहयोगी दल: जेपी नड्डा

HighLights मंगलवार शाम होगी एनडीए की बैठक, 38 सहयोगी दल होंगे शामिल एनडीए के डेवलमेंट एजेंडा को सभी ने सराहा: नड्डा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से करोड़ों की लीकेज को किया गया बंद

नई दिल्ली, एएनआई: भाजपा ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए घोषणा की है कि मंगलवार को होने वाली NDA की बैठक 38 सहयोगी दल शामिल होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कल शाम को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में 38 सहयोगी दल शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि पिछले 9 सालों में एनडीए का जो डेवलमेंट का एजेंडा है, जो स्कीम्स हैं, जो नीतियां हैं, जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हैं, इसमें एनडीए के सभी दलों ने रूचि दिखाई है। कॉन्फ्रेंस के दौरान जेपी नड्डा ने बताया कि पिछले नौ सालों के दौरान हम सभी ने पीएम मोदी का मजबूत नेतृत्व को देखा है। इसे देश ने सराहा है, जिससे एक सकारात्मक माहौल बना है। देश का सामान्य नागरिक भी गौरव महसूस करता है। देश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 28 लाख करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। हमने लगभग 4-5 लाख करोड़ रुपये की लीकेज को बंद कर दिया है। इसके अलावा, शासन में डिजिटल उपकरणों का उपयोग बढ़ा है, जिससे पारदर्शिता आई है। कल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक शाम को आहुत की गई है। पिछले 9 सालों में एनडीए का जो डेवलमेंट का एजेंडा है, जो स्कीम्स हैं, जो नीतियां हैं, जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हैं, इसमें एनडीए के सभी दलों ने रूचि दिखाई है।



UPA के पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं कल होने वाली बैठक को लेकर जानकारी देते हुए जेपी नड्डा ने बताया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन देश की सेवा और मजबूती के लिए बनाया गया एक आदर्श गठबंधन है। वहीं, UPA पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास न तो कोई नेता है और न ही उनके पास निर्णय लेने की शक्ति है। यह एक स्वार्थ पर आधारित गठबंधन है और सिर्फ फोटो खींचवाने के अवसर खोजते रहते हैं।

Edited By: Amit Singh