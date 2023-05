The Kerala Story हुई पश्चिम बंगाल में बैन, भाजपा नेता ने ममता बनर्जी को घेरा; कहा- वह आधुनिक समय की जिन्ना

नई दिल्ली, एजेंसी। नई दिल्ली, एजेंसी। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल में इसे बैन किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इसे मुद्दा बनाते हुए सूबे की सीएम और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) चीफ ममता बनर्जी को घेरा है।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रतिबंधित 'द केरला स्टोरी' पर भाजपा नेता तरुण चुघ ने कहा कि ममता बनर्जी देश में हर राष्ट्रवादी कार्य में अड़ंगा डालती हैं। वह आधुनिक समय का जिन्ना है क्योंकि उन्हें भारत के विकास से समस्या है और देश की हर चीज पर आपत्ति है।

भाजपा नेता तरुण चुघ ने आगे कहा कि कांग्रेस आज वोट बैंक के लिए देश और राज्य में फूट डालने का कार्य कर रही है। अब देश में टुकड़े-टुकड़े गैंग का एजेंडा सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चला रही है। कर्नाटक के लिए संप्रभुता शब्द का प्रयोग देश की एकता और अखंडता को चैलेंज करने जैसा है, ये देश के संविधान की हत्या करने के समान है। इसको लेकर हम चुनाव आयोग से मिले हैं और चुनाव आयोग को कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द करनी चाहिए।

