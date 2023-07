'ममता बनर्जी को बंगाल के बाहर नहीं मिलेगा एक भी वोट, स्टालिन का भी यही हाल'; विपक्षी एकजुटता पर जमकर बरसी BJP

Piyush Goyal on Opposition राजस्थान के भरतपुर में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जो विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं उनमें से कई दलों का अपने राज्य के बाहर कोई जनाधार नहीं है। विपक्ष के एकजुट होने से कुछ नहीं होता। मंत्री ने कहा कि स्टालिन तमिलनाडु के बाहर एक वोट नहीं ला सकते और वैसा ही हाल ममता का है।

भरतपुर, एजेंसी। Piyush Goyal on Opposition लोकसभा चुनाव 2024 को निकट आते देख सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। विपक्षी पार्टियां जहां अपनी एकजुटता के सहारे जीत की संभावना तलाश रही है, वहीं भाजपा पीएम मोदी और केंद्र की योजनाओं के सहारे तीसरी बार सत्ता पाने की सोच रही है। इस बीच भाजपा ने विपक्षी एकजुटता पर आज तंज कसा है। पीयूष गोयल का विपक्ष के नेताओं पर तंज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष के नेताओं पर तंज कसा है। राजस्थान के भरतपुर में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि जो विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, उनमें से कई दलों का अपने राज्य के बाहर कोई जनाधार नहीं है। विपक्ष के एकजुट होने से कुछ नहीं होता। तमिलनाडु के स्टालिन तमिलनाडु के बाहर एक वोट नहीं ला सकते। पीयूष गोयल ने आगे कहा, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के बाहर एक वोट प्रभावित नहीं कर सकतीं। लालू यादव और नीतीश कुमार से शायद वोट घटने शुरू हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि यह भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। UCC को लेकर कांग्रेस पर हमला यूसीसी को लेकर भी पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि कांग्रेस और उनके नेता बौखला गए हैं। समय की मांग है सभी लोगों को एकजुट और सम्मिलित कर एक कानून बनाया जाए। यह बात संविधान निर्माताओं ने भी 70 साल पहले कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 बार अलग-अलग फैसले सुनाते हुए UCC लाने की बात कही थी। मुझे लगता है कि अन्य पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि देश को जोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि कई पार्टी भाजपा का समान नागरिक संहिता पर समर्थन करेंगी। टमाटर के बढ़ते दामों पर कही ये बात मंत्री ने देश में बढ़ते टमाटर के दामों पर भी सफाई दी। गोयल ने कहा कि देश में टमाटर एक मात्र वस्तु है जिसके दाम हफ्ते भर में बढ़े हैं। हम सब जानते हैं कि बेमौसम बारिश की वजह से टमाटर के दाम बढ़े हैं और जैसे ही हिमाचल और कर्नाटक से टमाटर आने शुरू होंगे उसके बाद दाम सही हो जाएंगे।

