हिंदुओं को हिंसक बताने पर भड़की भाजपा, बोली- तुरंत माफी मांगें राहुल गांधी

लोकसभा में राहुल गांधी के बयान और व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हिंदुओं को हिंसक बताने पर राहुल को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। यह वही व्यक्ति हैं, जिन्होंने विदेशी राजदूतों के सामने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था।

Rahul Gandhi Ji must immediately APOLOGISE to all Hindus for terming them as violent. This is the same person who was telling foreign diplomats that Hindus are terrorists. This intrinsic hate towards Hindus must stop. pic.twitter.com/gA4vDJuIHA— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) July 1, 2024