'इन दलों के लिए राजनीति देश से ऊपर', संसद भवन उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने वालों को नड्डा की खरी-खरी

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। देश में नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर राजनीतिक दलों के बीच रार मची हुई है। विपक्ष के 20 से ज्यादा दलों ने समारोह का बहिष्कार का एलान किया है। इसको लेकर बीजेपी नेताओं और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है। वहीं, अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अब पलटवार किया है।

जो पार्टियां संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर रही हैं, उनमें लोकतंत्र के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य राजवंशों के एक चुनिंदा समूह को कायम रखना है। इस तरह का रवैया हमारे संविधान निर्माताओं का अपमान है। इन पार्टियों को आत्ममंथन करना चाहिए।

What connects most parties which are boycotting the inauguration of the new Parliament building?



The answer is simple- they are dynasty run political parties, whose monarchic methods are at loggerheads with the principles of republicanism and democracy in our Constitution.