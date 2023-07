BJP ने बदले कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष, सुनील जाखड़ को पंजाब तो बाबूलाल मरांडी को मिली झारखंड की कमान

नई दिल्ली, एजेंसी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को बदला है। बीजेपी ने आगामी चुनाव को देखते हुए कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को बदला है। पार्टी ने जिन राज्यों में पार्टी अध्यक्षों को बदला है, उनमें तेलंगाना, झारखंड, आंध्र प्रदेश और पंजाब राज्य शामिल हैं।

बता दें कि बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी, पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना में भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

