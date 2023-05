'2000 रुपये के नोट बिना ID प्रूफ बदलने के पीछे BJP का बड़ा खेल', चिदंबरम बोले- ये कालेधन को सफेद करने की कोशिश

नई दिल्ली, आनलाइन डेस्क। P Chidambaram attack Modi Govt कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने और बिना आईडी प्रूफ के बदलने पर केंद्र पर निशाना साधा है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पहले नोटबंदी की और उससे कालेधन पर लगाम लगाने में कोई सफलता नहीं मिली और अब ये कदम नया ड्रामा है।

आम लोगों के पास 2000 रुपए के नोट नहीं हैं क्योंकि 2016 में लाने के तुरंत बाद लोगों ने इसे लेना बंद कर दिया था। चिदंबरम ने कहा कि ये नोट दैनिक खुदरा उपयोग के लिए सही नहीं थे, इसलिए लोगों ने इससे दूरी बनाई। उन्होंने कहा कि इसका मतलब साफ है कि 2000 रुपये के नोट किसने रखे और उनका इस्तेमाल अब कैसे होगा। आप जवाब जानते हैं।

Banks have clarified that no identity, no forms and no proof will be required to exchange the Rs 2000 notes

The BJP's spin that the Rs 2000 notes are being withdrawn to unearth black money stands demolished

