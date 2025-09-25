Language
    बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को बनाया बिहार का चुनाव प्रभारी, यूपी के इस बड़े नेता को दी अहम जिम्मेदारी

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 04:07 PM (IST)

    बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान अक्टूबर में हो जाएगा। इस चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस लिया है। इस बीच बीजेपी ने बिहार में चुनाव प्रभारी की नियुक्ति की है। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया है। इसके अलावा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तथा सीआर पाटिल को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है।

    बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को बनाया बिहार का चुनाव प्रभारी। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान अक्तूबर में हो जाएगा। इस चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस लिया है। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अहम जिम्मेदारी दी है।

    भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तथा सीआर पाटिल सह-प्रभारी बनाए गए हैं। 

    इन राज्यों में भी बीजेपी ने नियुक्त किया चुनाव प्रभारी

    केवल बिहार ही नहीं बल्कि अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने इन दोनों राज्यों में चुनाव प्रभारी की नियुक्ति की है।

    बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया है। वहीं, बिप्लब कुमार देब सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही भाजपा ने पार्टी नेता बैजयंत पांडा को तमिलनाडु चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। मुरलीधर मोहोल बिहार चुनाव सह-प्रभारी नियुक्त किए गए हैं।

    बीजेपी ने जारी किया पत्र

    बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी किए गए पत्र के जरिए इन तीन राज्यों में चुनाव प्रभारी और सह-प्रभारी की नियुक्ति की गई है। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के हस्ताक्षर किए गए इस लेटर में लिखा गया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी, सीआर पाटिल और केशव मौर्य को सह प्रभारी नियुक्त किया है। पत्र में लिखा गया है कि ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू की जाती हैं।

    अक्तूबर में होगा विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान

    गौरतलब है कि नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। वहीं, 6 अक्तूबर के बाद कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान किया जा सकता है। वहीं, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अगले साल चुनाव होने को हैं। इससे पहले बीजेपी ने तीनों चुनावी राज्यों में चुनाव प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला होना है।

