बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को बनाया बिहार का चुनाव प्रभारी, यूपी के इस बड़े नेता को दी अहम जिम्मेदारी

बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान अक्टूबर में हो जाएगा। इस चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस लिया है। इस बीच बीजेपी ने बिहार में चुनाव प्रभारी की नियुक्ति की है। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया है। इसके अलावा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तथा सीआर पाटिल को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है।

भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तथा सीआर पाटिल सह-प्रभारी बनाए गए हैं। इन राज्यों में भी बीजेपी ने नियुक्त किया चुनाव प्रभारी केवल बिहार ही नहीं बल्कि अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने इन दोनों राज्यों में चुनाव प्रभारी की नियुक्ति की है।

बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया है। वहीं, बिप्लब कुमार देब सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही भाजपा ने पार्टी नेता बैजयंत पांडा को तमिलनाडु चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। मुरलीधर मोहोल बिहार चुनाव सह-प्रभारी नियुक्त किए गए हैं।

बीजेपी ने जारी किया पत्र बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी किए गए पत्र के जरिए इन तीन राज्यों में चुनाव प्रभारी और सह-प्रभारी की नियुक्ति की गई है। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के हस्ताक्षर किए गए इस लेटर में लिखा गया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी, सीआर पाटिल और केशव मौर्य को सह प्रभारी नियुक्त किया है। पत्र में लिखा गया है कि ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू की जाती हैं।