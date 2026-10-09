गांधीनगर महानगर पालिका चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने झोंकी ताकत, पिंक बस और मुफ्त सेनेटरी पैड जैसे किए जा रहे वादे

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गांधीनगर महानगर पालिका का चुनाव अपने चरम पर है। भाजपा और कांग्रेस ने अपने चुनावी एजेंडे की घोषणा कर दी है।

उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने जहां गांधीनगर को हाईटेक सिटी बनाने के साथ ही चौराहे पर लगी लालबत्तियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से संचालित करने वादा किया, वहीं कांग्रेस सांसद गेनीबेन ठाकोर ने पार्टी की पिंक पालिसी की घोषणा करते हुए महिलाओं के लिए पिंक बस, मुफ्त सेनेटरी पैड तथा प्रापर्टी टैक्स में महिलाओं को 50 प्रतिशत छूट देने का वादा किया।