Bihar Election Result 2025 List : बिहार चुनाव में इन दिग्गजों ने मारी बाजी, किसे हाथ लगी मायूसी?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कई दिग्गज चेहरों ने जीत हासिल की है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज कर महागठबंधन को पूरी तरह हाशिए पर धकेल दिया है। बिहार में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में चुनाव हुए थे।

आइए देखतें हैं दिग्गजों का प्रदर्शन कैसा रहा?

महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और आरजेडी नेता के तेजस्वी यादव ने अपने पारिवारिक गढ़ राघोपुर से जीत हासिल की। (फोटो-पीटीआई)

बीजेपी उम्मीदवार और लोकगायिका मैथिली ठाकुर ने अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। मैथिली बिहार की सबसे कम उम्र की विधायक बन गई हैं। (फोटो-पीटीआई)

बीजेपी नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तारापुर से जीत हासिल की है। (फोटो-पीटीआई)

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय सीट से आसान जीत दर्ज की। (फोटो-पीटीआई)

बिहार के भाजपा नेता मंगल पांडे ने सीवान विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की।

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और सीनियर बीजेपी लीडर तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार विधानसभा क्षेत्र में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। (फोटो- पीटीआई)

जेडीयू के कद्दावर नेता अनंत कुमार सिंह ने भी मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। (फोटो- पीटीआई)

इस बीच, कुछ दिग्गजों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव, जो एक अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, महुआ विधानसभा क्षेत्र से हार गए। (फोटो- पीटीआई)

कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा, जबकि कई नेताओं को चुनावी जीत दिलाने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अपने पहले चुनावी परीक्षण में भारी हार का सामना करना पड़ा।

इसे भी पढ़ें: Bihar Chunav Result Live: बिहार चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने बताया आगे का प्लान, रिजल्ट को कहा आश्चर्यजनक