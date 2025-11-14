Language
    Bihar Election Result 2025 List : बिहार चुनाव में इन दिग्गजों ने मारी बाजी, किसे हाथ लगी मायूसी?

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 10:51 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने महागठबंधन को हराया। तेजस्वी यादव राघोपुर से जीते, जबकि मैथिली ठाकुर अलीनगर से विधायक बनीं। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे और तारकिशोर प्रसाद ने भी जीत दर्ज की। तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, और कांग्रेस को नुकसान हुआ।

    Hero Image

    बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जश्न। (पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कई दिग्गज चेहरों ने जीत हासिल की है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज कर महागठबंधन को पूरी तरह हाशिए पर धकेल दिया है। बिहार में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में चुनाव हुए थे।

    आइए देखतें हैं दिग्गजों का प्रदर्शन कैसा रहा?

    Tejashwi Yadav PTI (1)

    महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और आरजेडी नेता के तेजस्वी यादव ने अपने पारिवारिक गढ़ राघोपुर से जीत हासिल की। (फोटो-पीटीआई)

    Maithili Thakur PTI

    बीजेपी उम्मीदवार और लोकगायिका मैथिली ठाकुर ने अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। मैथिली बिहार की सबसे कम उम्र की विधायक बन गई हैं। (फोटो-पीटीआई)

    Samrat Chaiudhary PTI

    बीजेपी नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तारापुर से जीत हासिल की है। (फोटो-पीटीआई)

    Vijay Sinha PTI

    बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय सीट से आसान जीत दर्ज की। (फोटो-पीटीआई) 

    Mangal Panday X

    बिहार के भाजपा नेता मंगल पांडे ने सीवान विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। 

    Tarkishor Prasad PTI

    बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और सीनियर बीजेपी लीडर तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार विधानसभा क्षेत्र में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। (फोटो- पीटीआई)

    Anant Singh PTI

    जेडीयू के कद्दावर नेता अनंत कुमार सिंह ने भी मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। (फोटो- पीटीआई)

    इस बीच, कुछ दिग्गजों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

    Tej Pratap Yadav PTI

    तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव, जो एक अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, महुआ विधानसभा क्षेत्र से हार गए। (फोटो- पीटीआई)

    कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा, जबकि कई नेताओं को चुनावी जीत दिलाने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अपने पहले चुनावी परीक्षण में भारी हार का सामना करना पड़ा।

