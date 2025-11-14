Language
    Bihar Election Result 2025: प्रचंड जीत के बाद गदगद पीएम मोदी, कांग्रेस पर किया करारा प्रहार

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 09:59 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में जीत के बाद विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को नकारात्मक राजनीति करने वाली पार्टी बताया और उस पर देश के दुश्मनों का एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। मोदी ने बिहार की जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने जंगलराज को हरा दिया है। उन्होंने मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर भी जोर दिया।

    प्रचंड जीत के बाद गदगद पीएम मोदी (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित-अभूतपूर्व विजय से उत्साहित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को विपक्षी खेमे की जमकर लानत-मलानत की। पीएम पर अमूमन व्यक्तिगत हमले करने वाली कांग्रेस खास तौर पर उनके निशाने पर रही।

    कांग्रेस पर देश के दुश्मनों का एजेंडा आगे बढ़ाने का गंभीर आरोप लगाने के साथ ही पीएम ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति हो गया है। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई सकारात्मक सोच नहीं है। आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस (एमएमसी) बन गई है।

    राहुल गांधी पर इशारों-इशारों में बोला हमला

    कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है, इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है, जो इस असहज है। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने परोक्ष रूप से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के नामदार जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, उसके प्रति घोर निराशा और नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और विभाजन हो।

    भाजपा मुख्यालय में धन्यवाद बिहार कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने छठी मैया के जयकारे से अपनी बात शुरू की और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए बोले- बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। हवा में मफलर लहराकर उन्होंने और उ्साह भर दिया। इस जीत के लिए नीतीश कुमार सहित सहयोगी दलों के नेताओं के प्रति आभार जताने के साथ ही उन्होंने जननायक जयप्रकाश नारायण और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को नमन किया। फिर विरोधी दलों को पैने तीरों की नोक पर ले लिया।

    उन्होंने कहा, "एक पुरानी कहावत है कि लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टिकरण वाला एमवाई फार्मूला बनाया था, लेकिन आज की इस जीत ने नया सकारात्मक एमवाई फार्मूला दिया है- महिला और यूथ। आज बिहार देश के उन राज्यों में है, जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है और इसमें हर धर्म-जाति के युवा हैं। उनकी इच्छा, आकांक्षा और सपनों ने जंगलराज वालों के पुराने सांप्रदायिक माई फार्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है"

    बिहार की जनता को दिया धन्यवाद

    उन्होंने कहा कि बिहार वह धरती है, जिसने भारत को लोकतंत्र की जननी होने का गौरव दिया है। आज उसी धरती ने लोकतंत्र पर हमला करने वाली ताकत को धूल चटाई है। बिहार ने फिर दिखाया है कि झूठ हारता है, जनविश्वास जीतता है। अपने तीर को और धार देते हुए पीएम बोले, बिहार ने डंके की चोट पर कह दिया है- जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी। भारत अब सच्चे सामाजिक न्याय के लिए वोट कर रहा है, जहां अब तुष्टिकरण की कोई जगह नहीं। तुष्टिकरण की जगह अब संतुष्टिकरण ने ले ली है।

    उन्होंने दावा किया कि बिहार की महान भूमि पर फिर कभी जंगलराज की वापसी नहीं होने वाली। आज की यह जीत बिहार की उन माता-बहनों, बेटियों की जीत है, जिन्होंने सालों तक राजद के शासनकाल में जंगलराज का आतंक झेला है। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए पीएम ने कहा कि जिस पार्टी ने दशकों तक देश पर राज किया, उस पर देश की जनता का विश्वास लगातार घट रहा है। कांग्रेस अनेक राज्यों में सालों से सत्ता से बाहर है। पिछले तीन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस तीन अंकों की संख्या तक पहुंच नहीं पाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश के छह राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इनमें भी कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई।

    उन्होंने कटाक्ष किया कि आज ही के दिन हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, उतने कांग्रेस छह चुनावों में भी नहीं जीत पाए।कांग्रेस के विभाजन की आशंका जताने के साथ ही पीएम ने कहा कि कांग्रेस के सहयोगी दल भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस अपनी नकारात्मकता में सबको एक साथ डुबो रही है। ''मैंने पहले भी इसी मंच से कांग्रेस के सहयोगियों को चेताया था कि कांग्रेस एक बोझ है, ऐसी परजीवी है, जो अपने सहयोगियों के वोटबैंक को निगलकर अपनी वापसी करना चाहती है, इसलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत उसके सहयोगियों को भी है। उन्होंने कहा कि आज बिहार में राजद को सांप सूंघा हुआ है। बहुत जल्द दोनों का झगड़ा अब खुलकर सामने आने वाला है।''

    कार्यकर्ताओं को प्रचंड विजय का श्रेय देने के साथ ही प्रधानमंत्री ने उन्हें आगामी चुनावी अभियान में जुटने का भी संकेत दिया। कहा कि आज भाजपा की हर सफलता का आधार कार्यकर्ता ही है। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल के कार्यकताओं को भी आज की जीत ने ऊर्जा से भर दिया है।

    बंगाल के चुनावी अभियान की ओर इशारा करते हुए बोले- गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती हैं। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बंगाल के भाइयों-बहनों को भी आश्वस्त करता हूं कि भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगलराज को उखाड़ फेंकेगी। मंच पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ ¨सह और गृह मंत्री अमित शाह भी थे।

    जरूरी है मतदाता सूची का शुद्धिकरण

    SIR को वोट चोरी का माध्यम बताने वाले विपक्ष को प्रधानमंत्री ने आईना दिखाते हुए कहा कि बिहार के चुनावों ने एक और बात सिद्ध की है कि अब देश का मतदाता खास तौर पर हमारा युवा मतदाता, मतदाता सूची के शुद्धिकरण को बहुत गंभीरता से लेता है। बिहार के युवा ने भी मतदाता सूची शुद्धिकरण को जबर्दस्त तरीके से समर्थन दिया है। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की पवित्रता के लिए हर मतदाता की अहमियत, हक होता है। अब हर दल का यह दायित्व बनता है कि वह बो¨लग बूथ पर अपनी पार्टियों को सक्रिय करें और मतदाता सूची शुद्धिकरण के काम में जुटें।

    राजद-कांग्रेस ने हेकड़ी में नहीं मांगी छठी मइया से माफी

    विपक्षी दलों पर पीएम ने बिहार की झूठी छवि बनाकर बदनाम करने का आरोप लगाया। कहा कि उन्होंने न बिहार की गौरवशाली परंपरा का सम्मान किया, न यहां के लोगों की इज्जत की। जो लोग छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं, वह बिहार की परंपरा का कितना सम्मान करते होंगे। इनकी हेकड़ी देखिए कि छठी मइया से राजद-कांग्रेस के लोगों ने अभी तक माफी नहीं मांगी, जिसे बिहार की जनता कभी नहीं भूलेगी। वहीं, हमारी सरकार छठ को यूनेस्को की हेरिटेज सूची में शामिल करने का प्रयास कर रही है।

